В Киеве метрополитен из-за карантина может работать с ограничениями на вход. Такие ограничения вводить в пиковые часы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевский метрополитен". Ограничения вводят, чтобы избежать скопления людей на станциях в период карантина. "Уважаемые пассажиры! Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопления внутри станций. Пожалуйста, следуйте масочного режима и оплачивайте бесконтактно", — говорится в сообщении. Напомним, в субботу, 11 сентября, в Киеве могут ограничить работу нескольких станций метро.