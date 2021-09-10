В Киеве на Броварском проспекте частично ограничат движение. Ограничения будут действовать с 20:00 11 сентября до 30 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор". На Броварском проспекте начинается средний ремонт. Покрытие заменять на участке от Черниговской площади до станции метро "Лесная". "Работать в направлении выезда из города. Во время ремонта движение будет частично ограничено", — говорится в сообщении. В ночь на 12 сентября на участке снимать старый дорожная одежда. Ранее РБК-Украина писало, что на украинских дорогах заработали еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.