Уровень толерантности украинский периодически пытаются замерить социологи. Так, найменшнетолерантнимы оказались — пенсионеры, военнослужащие, работники физического труда и домохозяйки. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Страх" чужого ". Есть ли в Украине проблема с расизмом и нетерпимостью". Примечательно, что ситуация практически равна как на Западе, так и на Востоке страны. В этих социальных группах процент негативного отношения перевалил за 50. В частности, высокий уровень поддержки ЛГБТ среди соискателей образования (20%) и безработных (10%). Впрочем, по мнению руководителя "Рейтинга" Алексея Антиповича, эта статистика не может свидетельствовать о низкой толерантности украинского общества. Он уверен, что просто вопрос ЛГБТ достаточно новое и слишком настороженно воспринимается украинском.

"Я думаю, что нас нельзя назвать нетолерантной нацией, поскольку толерантность к представителям другой национальности или религии у нас достаточно высокая. Но вот, что касается отношения к ЛГБТ-сообществу, то именно это направление, эта тема, скажем так, не так давно распространилась в Украине ", — рассказал социолог. По его словам, украинцы постепенно отходят от советского прошлого, где тема ЛГБТ была табуирована, и пытаются включиться в европейское сообщество, где эта тема активно поднимается. Кроме того, Антипович видит агрессии украинский отношении представителей иной сексуальной ориентации. Он подчеркивает, что они быстрее "чураются" их, но не настроены воинственно. "Мы слишком консервативная нация, воспитанная кто на советских, кто на религиозных ценностях. И ЛГБТ-сообщество немного не вписывается в них. Очевидно, для этого просто необходимо время", — подчеркнул социолог. Отметим, что последнее масштабный опрос на тему толерантности представила группа "Рейтинг" 19 августа, результаты которого показали, что к представителям ЛГБТ негативно относится почти половина опрошенных (47%), а положительно всего 7%.