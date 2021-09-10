В Запорожье маршрутчик ударил дверью летнего мужчину, который пытался попасть в салон маршрутки с тачкой. В частности, водитель обругал пенсионера и изо всех сил ударил его дверью. Видео опубликовали в Telegram-канале "Запорожье ХЗП". Так, инцидент произошел в маршрутном такси №85. На видео видно, как маршрутчик обматюках пенсионера, а затем намеренно ударил его дверью из-за того, что тот пытался попасть в салон с тачкой. На кадрах видно, что удар поступил пенсионеру в голову. "Кон ** ный .. иди отсюда на х * р, задолбал", — сказал водитель дедушка. В результате удара дедушка упал. Соответствующие действия водителя возмутили пассажиров. Одна из женщин стала впереди маршрутки, чтобы заблокировать водителю дальнейшее движение, другие бросились оказывать помощь дедушке, а кто-то вызвал на место полицию. Кроме того, от увиденного у детей случилась истерика. Известно, что пострадавшему дедушке 82 года. На место происшествия прибыли правоохранители. В комментариях пользователи поражены от поступка водителя и пишут, что его должны наказать. Как таких людей принимают на работу; Это не повод бить старшего человека дверями; У водителя сдали нервы, а дедушки вред; Я живу на Набережной и часто попадаю на этого водил. Он неадекватен, гоняет. По-разному можно сказать о том, что он не пустит дедушки в маршрутку. Но каждый раз кричит матом, срывается на пенсионеров. Вот результат.

Водитель ударил пенсионера в Запорожье (фото: t.me/Запорожье ХЗП) Похожая ситуация произошла в Днепре, где водитель маршрутки отказался везти пенсионерку с ручной тележкой. Однако, выгнать женщину из салона не давали местные жители, которые вступились за женщину. Мы также писали о том, что в Киеве поймали на видео маршрутчика с одним глазом, который распивал за рулем пиво. Пассажирка, которая сняла действия мужчины, была в противном шоковые.