Портал государственных услуг "Действие" остановит свою работу на один день. Это связано с тем, что на портале будет проводиться установка обновлений. Об этом сообщается на странице портала "Действие" в Facebook. "Будут обновляться адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале", — говорится в сообщении. Как заявили разработчики, портал государственных услуг вернется к нормальной работе уже в субботу, 11 сентября. Отмечается, что установка обновления связана с дополнением информации о безошибочное отображение принадлежности населенных пунктов к общинам. Указывается, что обновление будет устанавливаться около суток и ориентировочное время восстановления работы портала "Действие" в 02:00 ночи субботы, 11 сентября. "Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги возобновились можно скорее", — отметили разработчики. Также уточняется, что обновления будут устанавливаться именно на портале "Действие", а приложение на смартфонах будет работать в штатном режиме и без сбоев. "Приложение будет работать в штатном режиме. Поэтому е-документы будут рядом с вами", — заверили в "Операции". Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, что в "Операции" появился новый способ авторизации. Однако для входа на портал понадобится биометрический загранпаспорт. А также мы рассказывали о том, как нужно действовать украинском, если по прилету в другую страну был обнаружен коронавирус.