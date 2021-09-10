Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве мошенника, продававшего фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19. С начала года он изготовил и реализовал почти 10 000 подделок на сумму около 10 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс служба СБУ. По данным спецслужбы, схему продажи фальшивых COVID сертификатов организовал столичный предприниматель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за подделку документов. Мошенник организовал изготовление фальшивок у себя дома в Шевченковском районе Киева. Клиентов он искал через столичные турагенства, где работали его родственники. Отмечается, что клиентам агентств предлагали справки для путешествий за границу без сдачи тестов или вакцинации от коронавируса. Туристы могли приобрести сразу два сертификата — для вылета за границу и возвращение домой. Стоимость одной такой "справки" составляла 500 гривен. "Всего с начала года злоумышленник изготовил почти 10 000 фальшивок", — уточнили в СБУ. По месту жительства подозреваемого сотрудники спецслужбы провели обыск, во время которого изъяли: сфальсифицированы справки о результатах ПЦР-тестов и вакцинации; поддельные печати медучреждений; компьютерная техника; банковские карточки, которые использовались для расчетов с клиентами. Следствие по этому делу продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме человек.

Фото: СБУ пресекла схему распространения поддельных covid сертификатов (ssu.gov.ua)