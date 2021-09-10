Кабинет министров Украины не видит оснований повышать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). При этом тарифы на электроэнергию и газ остаются фиксированными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его выступления на час вопросов к правительству в Верховной Раде. "По электроэнергии тариф зафиксировано. Цена на газ формируется рыночно -" Нафтогаз "предложил годовой тариф 7,96 грн. Цена на газ зафиксирована и не будет превышать 8 гривен, по теплу и горячей воде не видим оснований повышать тариф", — заявил Шмыгаль. Напомним, ранее сообщалось, что за год в Украине размер платежки за коммуналку вырос более чем на треть. В частности, цены на электроэнергию за год выросли на 36,6%, на природный газ — на 96,1%.