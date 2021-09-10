В Словении усилят карантинные правила для государственных служащих. Госслужащим, которые работают непосредственно с другими людьми, в какой-то момент придется сделать прививки или предоставить документ о выздоровлении от вируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv. Министр экономики страны Здравко Почивальшек отметил, что негативных тестов больше будет недостаточно. "У нас есть возможность обуздать пандемию с помощью медицинских мероприятий", — сказал он. Государственная администрация первой продемонстрирует, что это можно сделать, поскольку действующее законодательство "позволяет нам требовать этого" от тех, кто контактирует с людьми, отметил он. В Словении действуют ограничения, персонал, работающий в отраслях, таких как здравоохранение, розничная торговля и гостиничный бизнес, должен быть или вакцинирован, или иметь доказательство выздоровления, или проходить тестирование раз в неделю.