Законопроект №5599 "об олигархах" направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя парламента Дмитрия Разумкова. "Он направлен", — сказал Разумков. Спикер парламента напомнил, что с просьбой направить законопроект в Венецианскую комиссию к нему обратились четыре оппозиционные фракции и представитель Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отмечала несоответствие Конституции Украины законопроекта и нарушения прав человека, заложенные в нем. После этого, обращение к Венецианской комиссии поддержали 4 фракции парламента. Как сообщалось, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что в парламент поступило официальное письмо от уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой с указанием на несоответствие Конституции законопроекта об олигархах.