В июля 2021 г. года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 13,4%. За последний месяц ставка выросла на 0,2 п.п. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков. По данным НБУ, на первичном рынке ставка снизилась за месяц с 17,3% до 16,8%. Однако на первичный рынок приходится всего 10% ипотеки. По данным опроса, в июля 2021 г. года банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773 200 000 грн. О выдаче новой ипотеки в июле проинформировал 21 банк — это самое большое количество участников рынка за период, охваченный опросу (с декабря 2018). Всего за первые семь месяцев года банками выдано 5626 ипотечных кредитов на общую сумму более 4400000000 грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем нового ипотечного кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем в три раза в денежном измерении. Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита. Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июля 2021 г. года в национальной валюте составляли 33,9% годовых. По сравнению с июнем ставки снизились на 0,6 п. П.