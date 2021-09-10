Погода в Украине 10 сентября порадует теплом и отсутствием осадков.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

В пятницу все области Укрианы ждет настоящее «бабье лето», а воздух прогреется до 29 градусов выше нуля.

Дождей можно не ждать по всей территории страниы.

Средняя температура воздуха составит 23 … 26 градусов. Теплее будет в южных регионах, там воздух прогреется до 26 … 29 градусов.

На востоке Украины будет немного прохладнее, до 22 … 26 градусов тепла. На севере и в центре страны воздух прогреется до 23 … 27 градусов.

В Киеве ожидается до 27 градусов, ночью будет прохладнее, температура воздуха прогреется до 11 … 13 градусов.

Как мы уже рассказывали ранее, магнитные бури в ближайшие три дня не прогнозируются, ситуация ухудшится до конца месяца.

Физики отмечают, что 25-26 сентября ожидаются магнитные возмущения, которые будут предусматривать магнитную бурю — 27 сентября.

Также сообщалось, что погода осенью 2021 и зимой 2022 ожидается теплее, чем обычно.