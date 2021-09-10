Тарифы на отопление и горячую воду после отмены ПСО могут подорожать на 30-70%. При этом в правительстве настаивают, что для местных властей создали все условия, чтобы отопление не дорожало.

Что же будет с тарифами зимой, об этом говорится в материале Обозревателя.

В заявлении на сайте правительства говорится: поскольку НАК «Нафтогаз» предлагает теплокоммунэнерго газ по 7,42 грн за кубометр, это позволяет сохранить цены. Отметим, 7,42 грн/куб.м – это и так дороже, чем цена газа, которая была заложена в тариф прошлой зимой (примерно 4 грн).

Одновременно с этим в Ассоциации городов Украины подсчитали, чтобы реально компенсировать расходы в этом отопительном сезоне и позволить не повышать тарифы, на места нужно выделить субвенцию в размере 37 млрд грн. Но найти такие деньги в бюджете достаточно сложно.

На местах также не хотят поднимать тарифы, ведь это удар по имиджу. Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко говорит, что один из возможных вариантов решения проблемы: не поднимать тарифы для населения, но поднять для бизнеса. По его словам, такой путь рассматривает Киев.

Автор статья отмечает, что сохранить тарифы для населения за счет бизнеса действительно могут большие города. Но вот маленьким и средним это не поможет. Они могут или покрыть часть расходов из собственного бюджета и понести прямые потери, или же сократить отопительный сезон. Однако Попенко подчеркивает, если отопительный сезон будет не полным, гражданам придется мерзнуть, а если расходы возьмет на себя бизнес – это отразится на конечной цене товаров и услуг. Другими словами, от сохранения старых цен в платежках граждане не особо выиграют.

Накануне министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявлял, что украинские города уже готовы к началу отопительного сезона на 80%. В Кабинете министров уверяют, что тарифы расти уже не будут — даже те, которые устанавливают местные власти (стоимость горячей воды и отопления). Тем временем эксперты утверждают, что тарифы на отопление и горячую воду в Украине в октябре могут вырасти на 15-80%.