В Украине — на полигонах и в Азово-Черноморской акватории — с 22 по 30 сентября будут проходить учения «Объединенные усилия-2021». В них примут участие 12,5 тысяч военных, а также корабли, бронетехника и самолеты стран НАТО.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Там отметили, что «Объединенные усилия-2021» будут ответом на российские учения «Запад-2021», а также фактором сдерживания агрессора.

Всего в украинских учениях примут участие около 700 военных из стран НАТО: США, Великобритании, Румынии, Польши, Литвы, Словакии, Латвии, Канады, Италии, Германии, Венгрии, Швеции, Иордании (основной союзник США вне НАТО — статус MNNA), Грузии, Молдовы (кандидаты на статус MNNA), стратегического командования НАТО.

Задействованы будут вертолеты румынской и словацкой армий, самолеты Канады, бронемашины Словакии и корабли Румынии.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украине важно провести референдум о вступлении в НАТО, это покажет западным партнерам то, что общество и политики не разделены в этом вопросе.

Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова объяснила, почему Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО.