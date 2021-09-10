Украинка Ирина Руц может попасть за решетку в Бельгии после того, как попыталась вернуть ребенка, которого похитил биологический отец — француз. В мае 2019 года Дюамель Кристоф, бывший заместитель директора Французского института в Украине, воспользовался дипломатическим статусом и вывез в багажнике авто с дипномерами сына Луи Виталия Дюамеля за пределы Украины.

Об этом глава правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко пишет на своей странице в Facebook.

При этом суд лишил француза родительских прав, а супруг Ирины усыновил Луи Виталия.

По официальному запросу Украины ребенок находится в международном розыске по линии Интерпола, но это, по слова Друзенко, не мешает Франции защищать права биологического отца Луи, проживающего под Парижем с матерью и сыном.

Он также добавил, что МИД и Минюст Украины – в курсе проблемы. Нацполиция ведет досудебное расследование по делу похищения ребенка, являющегося гражданином Украины и незаконного вывоза его за границу, но за более чем два года никаких сдвигов в деле так и не произошло.

«А теперь история о «правах человека» в Европе. Арендованный автомобиль, в котором были Ирина, ее муж и Луи, остановили на территории Бельгии через 3 часа после того, как они забрали ребенка. Забрали без драк, актов насилия и тому подобное. Остановили за (внимание!) восемь минут до того, как заявление о «похищении ребенка» была зарегистрировано во французской полиции. Несмотря на то, что муж Ирины остановился по требованию полиции и выключил мотор, бельгийские полицейские направляли на украинских граждан оружие.

Европейский ордер на арест был выписан только на следующий день. Во время кассационного обжалования законности задержания в Брюсселе прокурор Генеральной прокуратуры Бельгии как один из аргументов в пользу необходимости и в дальнейшем держать Ирину с мужем под стражей сказал, что они «украли» ребенка на угнанном авто. Хотя арендованный автомобиль был объявлен в розыск только на восьмой (!) день после ареста Ирины и ее мужа. Прокурору почему-то не пришло в голову, что своевременно вернуть автомобиль компании по прокату авто, довольно проблемно находясь в бельгийской тюрьме. Отмечу, это аргумент прокурора Генеральной прокуратуры Бельгии в кассационном суде», — пишет Друзенко.



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