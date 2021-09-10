Вчера, 9 сентября, из международного аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после перехода власти в Афганистане. Им вывезли, в частности, двух украинском. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Рейсом Qatar Airways вывезли более ста человек. Подавляющее большинство — иностранцы. Украинский МИД договорился с катарской стороной о возможности эвакуации граждан Украины этим рейсом. "Согласились только двое украинский: мать и ее несовершеннолетний ребенок. Согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевозки в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно", — сообщил он. Рейс прибыл в Доху вчера в 20:00, граждане прошли ПЦР-тестирование и ожидают результаты. В случае получения отрицательных результатов, они смогут в ближайшее время вернуться в Украину. Сегодня наших граждан посетит консул, чтобы предоставить им необходимую консульскую помощь.