В Днепре 40-летняя женщина решила лишить жизни себя и своего ребенка. Она ввела шприцем неизвестное вещество и оставила для родных записку. Детали трагического события сообщили в издании "Днепровская панорама". Трагедия произошла в Днепре в четверг, 9 сентября. Местную жительницу и ее ребенка в бессознательном состоянии обнаружила бабушка. 62-летняя женщина решила навестить свою 40-летнюю дочь. Она зашла в квартиру и обнаружила ее и маленького ребенка без сознания. Рядом с ними лежали два пустых шприца с неизвестными медикаментозными препаратами. Как отметили в полиции, бабушка пыталась оказать ребенку первую помощь и ее реанимировать самостоятельно, пока ехали медики. На место происшествия немедленно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Пострадавших госпитализировали, годовалого ребенка — в детскую клиническую больницу, а маму — в реанимацию городской больницы №4. Также на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили предсмертную записку, в которой женщина выразила свое намерение свести счеты с жизнью и убить своего ребенка. Врачи детской клинической больницы долго боролись за жизнь малыша, однако, спасти ребенка не удалось, и он умер. Как сообщил гендиректор больницы Алексей Власов, малыш поступил в очень тяжелом состоянии. О состоянии матери на данный момент неизвестно. Полиция начала расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области поезд сбил подростка на велосипеде. А также рассказывали о том, что в Житомире девочка-подросток погибла, защищая маму от преступника.