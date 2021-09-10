Итальянский правительство объявило, что усилит карантинные требования в сфере образования. В школы и высших учебных заведений не будут пускать без так называемых "зеленых пропусков", удостоверяющих вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA. Так, ограничение будет касаться учеников и их родителей, студентов, абитуриентов, учителей, преподавателей в вузах. Новые ограничения вступят в силу уже с 10 октября и продлятся до конца декабря, когда в стране должен закончиться чрезвычайное положение. Если человек не будет «зеленого пропуска", ей придется предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Однако ограничения не коснется учеников младших классов, а также тех, кто не может получить прививки по медицинским показаниям. Указано, что на того, кто нарушит это правило ждет штраф в размере 1000 евро. Напомним, что в Италии могут принять закон о принудительной вакцинации всех, кто против.