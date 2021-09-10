В Донецкой области в городе Славянск напали на ветерана войны в Донбассе. Дело в том, что он сделал замечание мужчине в футболке с гербом России, тот ответил агрессией и неадекватностью. Об этом сообщил Сергей Стерненко на своем YouTube-канале. Ветеран АТО по имени Антон ехал к жене и детям, когда на улице увидел человека в футболке с надписью "Россия". Он сделал замечание, ведь это страна является агрессором. Но любитель оккупантов решил пойти на конфликт и сообщил, что в футболке с гербом России нет ничего подобного. Мало того, указал бывшему военному, что у него на машине виднеется флаг Украины. "Я не буду снимать футболку", — заявил ветерану АТО любитель "русского мира". На этом он не успокоился и распылил в участника боевых действий газ с перечного баллончика. Ветеран АТО решил обратиться в полицию. Вместе с правоохранителями ветеран АТО пошел в квартиру своего соседа. Тот не стал отпираться и подтвердил, что у него действительно есть одежда с российской символикой. Он пытался оправдать себя тем, что решил надеть футболку по необходимости. По словам мужчины, он шел выбросить мусор, а другой чистой одежды у него не оказалось. В полиции не стали открывать производство в отношении мужчины с перечным баллончиком. Как мы ранее писали, в Южном проучили маршрутчика-хама, который отказался везти ветерана АТО.