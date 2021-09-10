Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №3427 о противодействии дискриминации по признакам пола в рекламе.

Документ поддержали 307 депутатов.

В пояснительной записке говорится, что в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и в офис омбудсмена ежегодно поступает более 500 жалоб на сексизм в рекламе. Только в 2019 году рекламодатели заплатили более 2 млн гривен штрафов за распространение дискриминационной рекламы.

Отмечается, что такая реклама содержит утверждение и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином виде преимущества одного пола над другим. Или содержит утверждение о стереотипности роли мужчины и женщины, или унижает достоинство человека по признаку пола.

Законопроект запрещает демонстрировать насилие по признаку пола, изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечь внимание потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

За дискриминационную рекламу предусматриваются штрафы.

Как сообщалось ранее, в Украине могут начать штрафовать за сексизм и дискриминацию по признаку пола. Накануне в Раду внесли законопроекты №4598 и №4599, — депутаты предлагают определить понятие «сексизм» и предусмотреть наказание за его проявление.

Напомним, в киевском Национальном авиационном университете приняли правила о внешнем виде участников образовательного процесса. Такой дресс-код для студентов предусматривает ряд запретов и рекомендаций, вызвало критику и оживленные дискуссии в сети.