Министерство здравоохранения Японии заявил, что в стране зафиксировали первые 18 случаев заражения вариантом коронавируса "Эта". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK. Отмечается, что эти случаи были выявлены после отправки на повторный анализ образов, дали положительный результат тестирования на наличие коронавируса в период с декабря 2020 по 3 сентября 2021. Штамм коронавируса "Эта" впервые зафиксировали в Великобритании в декабре прошлого года. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила его в перечень штаммов, вызывающих интерес. Сейчас штамм коронавируса зафиксировали в более чем 70 странах. Напомним, что в Японии продолжили режим чрезвычайного положения (ЧП) за пандемии коронавируса в ряде регионов страны до конца сентября.