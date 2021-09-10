Вакцина от COVID-19 не спасет вас от гриппа, также как вакцина от гриппа не убережет от коронавирусной инфекции.

Об этом говорят эпидемиологи, передает Апостроф.

Отметим, в сети появляется немало информации о том, что вакцина от COVID-19 якобы может быть «универсальной» и способна формировать перекрестный иммунитет против других инфекционных заболеваний. Это не так.

Глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий напоминает, что болеть одновременно гриппом и COVID-19 вполне реально: «Это, так называемая, коинфекция. И при этом шансы на смертность при такой коинфекции увеличиваются».

«Никакой доказательной базы нет, что одна вакцина спасает от других инфекций. Возможно, иммунитет формируется и подстраивается, но это только догадки и никакого доказательного подкрепления таких догадок нет», — добавляет эпидемиолог Екатерина Сояк.

В обратную сторону тоже не работает.

«Это совсем разные антитела, разные вирусы, соответственно вакцина от гриппа никак не влияет, ведь это не связанные вещи», — резюмирует заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко.

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