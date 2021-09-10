Вакцина от коронавируса компании Pfizer для детей может появиться в ближайшие недели. Препарат так же, что и для взрослого населения, но меньшей дозировкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier. "В ближайшие недели мы представим власти по всему миру результаты нашего исследования среди детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет и подадим заявку на одобрение вакцины для этой возрастной группы, в том числе здесь, в Европе", — отметила директор по медицинским исследованиям в BioNTech Озлем Тюречи. В свою очередь генеральный директор, соучредитель BioNTech Угур Шахин заявил, что результаты исследования уже доступны и их необходимо обработать для утверждения властями. "Все выглядит неплохо, все идет по плану", — констатировал Шахин. Вместе с тем указывается, что к концу года ожидаются также результаты исследования среди детей в возрасте от шести месяцев.