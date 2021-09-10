Вьетнам планирует разрешить въезд для иностранных туристов на свой самый большой остров Фукуок. Его откроют в октябре, однако на "испытательный срок", который продлится полгода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Отмечено, что посетить остров смогут полностью вакцинированы туристы, или с отрицательным результатом теста на коронавирус. Путешественники смогут добраться на остров чартерными или коммерческими рейсами. Местные власти заявляют, что перед открытием курортного острова будут вакцинированы все жители, проживающие на нем. После этого Фукуок будет открыт для гостей из-за рубежа по схеме "закрытой туристической модели", когда их перемещение ограничено пределами острова. Решение об открытии Фукуока связывают с кризисной ситуацией, с которой столкнулся туристический бизнес после введения локдауну.