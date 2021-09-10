Во Львове приняли решение открыть два дополнительных центры вакцинации. Они заработают уже в эти выходные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Varta1". Решение принято на заседании городского штаба по противодействию коронавируса. Так в субботу и в воскресенье во Львове будут работать еще два центра вакцинации — с 10:00 до 15:00 по следующим адресам: Лицей Львовский, ул. Лисеницька, 3 Львовская общеобразовательная школа №43, ул. Масарика, 9. Кроме того, в городе вакцинируют от коронавируса по следующим адресам: С понедельника по пятницу (6-10 сентября), с 15:00 до 18:30: Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7б — для 2 дозы вакцинации Moderna Victoria Gardens, ул. Кульпарковская, 226а — вакцинация Pfizer и AstraZeneca. В субботу, 11 сентября, с 10:00 до 15:00: Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7б Центр Довженко, проспект Красной Калины, 81 Клиника IQmed, ул. Липовая Аллея, 15 Народный дом Брюховичи, ул. В. Ивасюка, 2. Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna, исключительно для 2 дозы. Victoria Gardens, ул. Кульпарковская, 226а Здесь будут вакцинировать вакциной AstraZeneca и Coronavac. гипермаркет "Эпицентр", ул. Городецкая, 302 гипермаркет "Эпицентр", ул. Б.Хмельницкого, 188 а. Здесь будут вакцинировать вакциной Pfizer. Рясное, пл. Независимости, 1, офис Львовской общины, 2 этаж Рудный — Народный Дом Лисиничи — ул. Т. Шевченко, 48, 2 эт., Офис Львовской общины Дубляны — ул. Шевченко, 4, 2 эт., Офис Львовской общины Грибовичи — ул. Мира, 1, офис Львовской общины Винники — ул. Галицкая, 20. Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna для 2 дозы. В воскресенье, 12 сентября, с 10:00 до 15:00: Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7б Центр Довженко, проспект Красной Калины, 81 Клиника IQmed, ул. Липовая Аллея, 15 Народный дом Брюховичи, ул. В. Ивасюка, 2. Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna, исключительно для 2 дозы. Victoria Gardens, ул. Кульпарковская, 226а. Здесь будут вакцинировать вакциной AstraZeneca и Coronavac. гипермаркет "Эпицентр", ул. Городецкая, 302 гипермаркет "Эпицентр", ул. Б.Хмельницкого, 188 а. Здесь будут вакцинировать вакциной Pfizer.