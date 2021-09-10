На данном этапе всемирной вакцинации от COVID-19 данный процесс призван защитить людей от тяжелых форм заболевания. Формирование коллективного иммунитета не является приоритетной целью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, ранее ВОЗ говорила о достижении коллективного иммунитета при вакцинации не менее 70% населения Земли, но "Дельта" -штам изменил правила игры. "К нему не было более заразных вариантов. Я считаю, что это подводит нас к тому моменту, когда основной целью вакцинации, прежде всего, предотвращение тяжелых форм болезни и смертности", — отметил Клюге. Он добавил, что на сегодняшний день кажется иллюзорным достижения коллективного иммунитета только с помощью вакцин. Напомним, ранее сообщалось, что Израиль может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 через 2 месяца.