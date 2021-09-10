Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал форум "Ялтинская европейская стратегия". Он отметил, что не знает, есть ли у мира стратегия возвращения Ялты с российской оккупации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на форуме. Президент подчеркнул, что семь лет форум под названием "Ялтинская европейская стратегия" проходит в Киеве. "Ялта — еще далеко не Европа, она оккупирована. И есть в мире стратегия, чтобы это изменить и восстановить уважение к международному праву мы не знаем. Возможно, это хорошая тема для следующего форума", — сказал Зеленский. Напомним, на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве было подписано итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне. Впоследствии глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель назвал саммит Крымской платформы мощным сигналом о том, что Крым остается актуальной проблемой в международной повестке дня.