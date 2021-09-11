Сотрудники афганских сил специального назначения, которые помогали американцам покинуть страну, начали получать угрозы от движения "Талибан". Боевики угрожают расправой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post. По словам одного из высокопоставленных чиновников, афганцы, которых тренировало ЦРУ, помогли бежать из Афганистана около 2 тысяч американцев и около 5500 сотрудников посольств, граждан третьих стран и афганских граждан. Чиновник отметил, что большинство этих бойцов во время захвата "Талибаном" власти в Афганистане находились на юге страны, но прибыли в Кабул, чтобы помочь Соединенным Штатам с эвакуацией. Он утверждает, что талибы установили личности некоторых из них и теперь угрожают расправой им и членам их семей. Другие чиновники отметили, что без помощи этих людей эвакуироваться из Афганистана было бы значительно труднее. Washington Post не пишет, сколько таких афганцев, но отмечает бюрократические трудности, с которыми они сталкиваются при переселении в США. Напомним, что боевики убили Рохулла Салеха, старшего брата бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Он объявил себя исполняющим обязанности главы государства после отъезда из страны свергнутого президента Ашрафа Гани.