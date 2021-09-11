Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что выражение беспокойства участниками Крымской платформы о репрессиях, которые сейчас осуществляет РФ на полуострове мало. Он призвал страны к действиям против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Данилова в интервью "Радио Свобода". "Обещать и делать — это разные действия … Я был поражен количеством партнеров, поддержавших Крымскую платформу, но сейчас после этого должны быть действия. Вы видите, что сейчас происходит в Крыму …", — сказал Данилов. Он считает, что словосочетание "мы обеспокоены" сегодня слишком мало для того, чтобы это все продолжалось ". "Это должны быть активные действия. Они могут быть разные: экономические, финансовые, речь не идет о военной составляющей", — добавил Данилов.