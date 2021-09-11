На сегодня все еще существует вероятность полномасштабной войны Украины с Россией. Такое мнение высказали украинцы, которых опросили в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Так, во время политического ток-шоу зрителям был задан вопрос: "Есть ли реальная вероятность полноценной войны с Россией?". На что 57% респондентов ответили утвердительно. Но 43% сказали, что такой угрозы не существует.

Скриншот Однако к концу программы появились новые результаты голосования. И они распределились следующим образом: 65% украинский высказались, что вероятность полномасштабной войны есть, а 35% заявили, что Россия не пойдет на нашу страну полномасштабной войной.

Скриншот Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией, и выразил уверенность, что это может стать самой большой ошибкой РФ. Также мы писали о том, что перед этим на ток-шоу провели опрос, в котором украинцы избрали союзника для страны между Западом, Россией и Китаем. Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прокомментировала привлечения США к решению вопроса Донбасса. Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цена газа для украинских. Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана". В эфире произошла и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону. Смотрите результаты сенсационного голосования относительно того, кто должен быть союзником Украины? Запад, Россия или … Китай?