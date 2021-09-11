Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что президент дал поручение рассмотреть новый кейс. Он касается появления новых олигархов в Украине в условиях "банкопада". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова на форуме "Ялтинская европейская стратегия". Секретарь СНБО раскритиковал процессы, которые происходят в банковской системе. "Прозвучало фамилия Игоря Коломойского. Так я могу сказать, если бы не было сообщников в Нацбанке, он не мог бы ничего делать … Продолжается это сейчас? Мне сложно сказать, но некоторые вещи, которые происходят в банковской системе, не удивляют. 96 млрд мы заплатили с вами наших собственных денег за сложившуюся какие владельцы что-то там не добавляют. Следующий кейс, который будет рассмотрен в СНБО по поручению президента это именно то, как случилось, что денег нет, олигархи дополнительно появились после "банкопада" . И это вещи, которые должны быть публичными ", — сказал Данилов. Ранее Данилов заявлял, что олигархи влияют на законодательную власть в Украине.