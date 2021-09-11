Право бесплатного проезда в общественном транспорте у детей, а также у различных групп населения с льготами. Однако льготы для детей имеют определенные нюансы. В каких случаях дети могут бесплатно ездить в общественном транспорте, рассказали в материале Auto.Bigmir. Правила перевозки детей в Украине регулируются Постановлением Кабинета министров Украины от 18 февраля 1997 года "Об утверждении Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта (N 176), Законом Украины" Об автомобильном транспорте "от 6 апреля 2001 года и Постановлением Кабинета Министров Украины" Об утверждении Правил предоставление населению услуг по перевозке городским электротранспортом "от 23 декабря 2004 года N 1735). Какой транспорт входит в список общественного Автобус Микроавтобус Трамвай Троллейбус Маршрутные такси В постановлении Кабинета Министров четко прописано, что дети имеют право ездить в общественном транспорте бесплатно, но только в сопровождении взрослых. Какие есть нюансы Согласно Закону, один пассажир автобуса имеет право перевозить бесплатно одного ребенка в возрасте до 6 лет. Ребенок должен находится у взрослого на коленях и не занимать отдельное сидячее место. В постановлении КМУ № 176 указывается, что это правило действует в автобусах, городских и пригородных. В постановлении КМУ № 1735 указывается, что порядок льготной перевозки детей определяется местными властями. В этом же постановлении указывается, что безбилетный проезд считается проезд детей от 7 до 16 лет. То есть, дети до 7 лет в электротранспорте имеют право ездить бесплатно, если городские власти не приняла дополнения по данному вопросу. Стоит отметить, что во многих городах Украины местные власти установили бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. В большинстве случаев, ученики школы имеют право на бесплатный проезд в электротранспорте и автобусах в период с 1 сентября по 1 июня. Дети должны иметь при себе ученический билет. Напомним, ранее мы писали о том, какие нужны документы школьникам в Киеве для проезда в метро. А также рассказывали о том, какие есть бесплатные услуги в поездах Укрзализныци.