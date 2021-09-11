Адвокат заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова опубликовал его заявление. Политзаключенный передал свое письмо из СИЗО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова в Facebook. В заявлении Джелялова обвиняет российские власти в мести за участие в саммите Крымской платформы. "Мой арест по возвращении с Крымской платформы, где я имел честь присутствовать и выступать перед высокими участниками и близкими по духу друзьями только доказывает мстительный характер российской власти", — написал Джелялова. Заместитель председателя Меджлиса добавил, что РФ по-прежнему демонстрирует готовность выгонять, изолировать людей, которые продолжают открытую борьбу за демократические ценности и свободы. "Я был готов к такому развитию событий и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений, буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами", — заявил Джелялова. Напомнив, заместитель председателя Меджлиса и еще четырех крымских татар оккупационная власть в Крыму задержала 3-4 сентября. МИД Украины Офис президента и ВР связывает этот арест с участием Джелялова в Крымской платформе.