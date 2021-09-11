В школах Украины введены новые нормы питания, и установлен переходный период внедрения нововведений в столовых учебных заведений до конца текущего года. Родители учеников из разных городов поделились впечатлениями о меню и цены, а также указали на серьезные "фейл" реформы — в частности, необоснованно высокую стоимость блюд, и далеко не всегда аппетитных. Об этом свидетельствуют публикации в Facebook-группе "Родители SOS". Что говорят родители учеников о новом питания в школах Винница, школа № 3. Отвратительное бутербродное питания Днепр, никаких изменений! Сегодня рис с зеленым горошком и морковью, и омлет с морковью, не вкусно и даже пробовать не хочет. Если гречка с котлетой или отбивной — нормально. Пюре водянистый, растекается по тарелке В Виннице дети первых классов едят бесплатно (булочка и чай или сок), те кто на продолжении — 100 грн в неделю. Старшие классы едят по талонам. Цены поднялись, а питание как и было ужасно Мои дети первоклассники, ходят на продовженку, говорят очень не вкусно. Вкусно только булочка и компот. Так, пища без соли, чай без сахара, больше кэш — это трэш !!! Днепр, школа 143. В прошлом году был ремонт в столовой, была надежда, что что-то изменится, но нет. Все не вкусное, дети не едят, носят еду с собой. Полтава, с питанием сплошной ужас! У нас в школе, в этом году изменилось питания. Изменилось до такой степени, что дети приходят домой голодные. У меня двое школьников. Ранее, все было прекрасно, дети каждый день ели в школе, еда очень нравилась, дети были довольны. А в этом году, катастрофа, дети приходят домой голодные. В столовой не едят, говорят, дают какое-то а * но, так и говорят …. Мы безкоштовникы, но теперь даю детям с собой еду в школу … Как говорит мой ребенок: рыба вареная и не вкусная, каша никакая, чай не сладкий (всего поразил не сладкий чай, целый вечер о нем вспоминала) с первого дня питания отражают у ребенка желание ходить в столовую. Давали рисовую кашу, рыбу, и чай. 1 класс Барский лицей №2 Старшая в 5 классе, питания нет, даже буфет не работает, чтобы купить какую-то булочку, даю из дома ланчбокс и термос с чайком (младшей так же) … Киев, ребенок заявила, что не вкусно! Как и в предыдущие годы обучения. Вот у меня возник вопрос — стоимость питания подняли как в школах, так и в садах с целью улучшить рацион … Я не против! Вопрос — на сколько надо улучшить рацион, теперь питание в младших группах, средних и старших по одной стоимости, как и в школе? 500 грн в месяц. Неужели маленьким детям настолько увеличили порции и поменяли рацион? Кривой Рог 87 школа, чай без сахара … еда без соли. Даже выпечка не пекут (булочки). Дома сахар можно … а в школе вредно Киев гимназия №178: дети едят завтрак, он бесплатный. Говорят, что еда почти всегда не вкусная. Овощей и фруктов вообще не дают. Обед платный и только для детей которые группе продленного дня, но и там говорят еда не очень … Софиевская Борщаговка, Софиевская Борщаговский НПК (он здесь один). Ничего не изменилось абсолютно. Причем предыдущий год мы должны были идти по программе Клопотенка. Дети не довольны! Дают часто "собачью кашу", которая видимо хуже тюремну.Як выглядят блюда: меню в школьных столовых Депутат Полтавского горсовета Виктория Лоза изучила меню в школьных столовых и обратила внимание на высокие цены, но в целом отметила удовлетворительное качество блюд. "У меня есть вопрос -" Зачем в школьные столовые завезли "золотые" яйца? »- пишет она в Facebook. Лоза также сравнила стоимость продуктов в школьном меню с ценами в супермаркете, и пришла к выводу — в магазинах все значительно дешевле: "Нас всех нагло грабят!". Также депутат опубликовала фото меню в школьных столовых, в которых завтрак и обед обходится по 35 гривен. Как видно, котлета из куриного филе, включена в один из вариантов меню, стоит 17,35 гривны, довольно дорого.

Как и чем кормят в школьных столовых (фото: facebook.com/pospolitak) Напомним, ранее мы писали о том, как выглядят обеды школьников в разных странах мира. Кстати, недавно также появилось новое меню столовой Верховной Рады.