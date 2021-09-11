Дефициты в организме приводят к заболеваниям и раннего старения. Железодефицит — самая распространенная в наше время проблема. К чему приводит анемия? Это не только рано поседевшие волосы и ранняя менопауза. Это — гипоксия. А гипоксия — это окислительный стресс, рассказала в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева. Когда клетки долгое время не получают кислород. Просто потому, что мало железа в рационе или его никому доставлять.

Как известно, яблоко в день творит чудеса (фото: pexels.com) Ни одна здоровая клетка не функционирует полноценно при дефиците кислорода. Зато патологические, злокачественные клетки отлично чувствуют себя при гипоксии и окислительного стресса. Причина: нарушение работы желудочно-кишечного тракта, дефициты в питании и конечно дефицит белка. Трансферррин — это белок плазмы крови, который транспортирует железо в клетки. Как же ликвидировать дефицит железа? Есть несколько вариантов: быстрый и не очень. В идеале, корректируем БЖУ и начинаем работать над усвоением белка. Помогаем поджелудочной растительными ферментами, приводим в порядок печень и почки. И уже потом начинаем принимать препараты железа. Можно быстрее, используя препараты для внутривенного введения. Это делается, когда уровень железа критически низкий и нужны экстренные меры. Проконсультируйтесь со своим врачом, какой вариант подходит вам.

В любом случае важно наладить работу желудочно-кишечного тракта (фото: pexels.com) Щитовидка ни при чем: врач назвала неожиданные причины кома в горле Если перепрыгнуть этап восстановления работы желудочно-кишечного тракта, то препараты железа нужно принимать вместе готовыми аминокислотами и кофакторами. Хороший вариант, но не бюджетный мягко говоря. И потом все равно придется заняться работой желудочно-кишечного тракта — и восполнять дефицит белка. Без этого снова пойдете в дефицит. Вариант, который "убьет двух зайцев", восполнит дефицит белка и поможет поднять железо — это принимать препараты железа вместе с коллагеном. Как это работает: заполняется дефицит транспортного белка, поэтому железо не будет болтаться в кровотоке и затем выводиться из организма, а будет попадать прямо в клетку. И здесь не нужны кофакторы. Конечно, при условии, что коллаген качественный. Ранее нутрициолог рассказала, как почистить кишечник в домашних условиях, простой рецепт.