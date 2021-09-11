Перловая каша имеет невероятно полезные свойства для организма и сможет продлить молодость в году. Также она богата на важные для организма микроэлементы, которые участвуют в жизненно важных функциях. В Об этом рассказала Ольга Кобоева, пишет U-news. Какая польза каши Также специалист называет эту кашу "кашей красоты". Также она содержит незаменимые для сердечно-сосудистой системы минералы, фосфор, полезен для зубной эмали и костей, а также кальций, калий, железо. По словам диетолога, в перловки есть ценная аминокислота лизин, которая стимулирует выработку коллагена. Это тот самый белок, от которого напрямую зависит внешний вид и здоровье нашей кожи, поэтому перловку называют "кашей красоты". Кроме того, эта каша является диетическим продуктом, поэтому ее не стоит бояться тем, кто боится поправиться. Но вместо этого организм сможет получить массу полезных компонентов. Как приготовить перловку Готовить крупу следует не менее 50 минут, предварительно ее нужно замочить на всю ночь. Так она получится максимально вкусной, ведь в ней сохранятся все полезные компоненты. Также ее можно использовать, как гарнир на обед и ужин. К ней можно приготовить овощи или мясо. Также важно, чтобы мясо было не очень жирным. Вообще лучше отказаться от сильно жирной, соленой и сладкой пищи. Ведь она очень вредит организму. Лучше отдать предпочтение постным сортам мяса, овощей и фруктов. В них содержится много витаминов и полезных микроэлементов. Они помогают сохранить здоровье и молодость. Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты могут быть опаснее сахара. А также рассказывали о том, врачи выяснили, когда употребление гречки бывает вредным.