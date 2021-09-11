Российско-белорусские учения пока не угрожают Украине. Но ситуация развивается динамично и за ней наблюдает наша разведка, координируя свои действия с Польшей. Об этом сказал командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире "Свободы слова Савика Шустера". "Эти учения задекларированные как совместные учения Беларуси и России. Они проходят на известном количестве полигонов, известно количество войск. И в настоящее время непосредственной угрозы, в частности, создание ударных группировок, а также соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии в Украину не видно", — сказал он. При этом генерал отметил, что вероятность угрозы широкомасштабного наступления России на Украину существует с 2014 года. И ВСУ постоянно готовятся и отрабатывают планы защиты от агрессора.

Видео: генерал Сергей Наев высказался о совместные военные учения Беларуси и России Напомним, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2021" стартовали 9 сентября, и в их рамках прошла тренировка разведывательных подразделений воздушно-десантных войск и сил специальных операций двух стран. Как сообщалось, ранее в ВСУ дали ответ, готова ли Украина к защите границы с РФ и Беларусью, а также проинформировали, что военные запланировали учебные сборы, в том числе в приграничных с Беларусью областях. Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прокомментировала привлечения США к решению вопроса Донбасса. Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цена газа для украинских. Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана". В эфире произошла и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону. Смотрите результаты сенсационного голосования относительно того, кто должен быть союзником Украины? Запад, Россия или … Китай?