Курс доллара в Украине в ближайшее время меняться сильно не будет. Более того, к концу осени он может даже немного опуститься. Одним из основных факторов, этому способствует, является помощь от МВФ в размере 2700000000 долларов, хороший урожай и высокие цены на зерно, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии сайту "Сегодня". Что будет с курсом доллара осенью По словам эксперта, сейчас гривна уже прервала сезонный тренд укрепления весны-лета и движется в зону 27,5. И это — ближайшая цель, на которую сегодня ориентируется рынок. "Я бы рассматривал сейчас курс 27-28 гривен за доллар в осенний период (27,5-28 на конец осени)", — комментирует аналитик. Кроме транша от Международного валютного фонда одним из благоприятных факторов для национальной валюты финансист называет рекордный ожидаемый урожай и то, что цены на зерно выше прошлогодних. Как курс может измениться в случае усиления карантина? Эпидемиологическая ситуация, говорит Шевчишин, также, остается в зоне внимания валютного рынка. По его словам, учитывая низкие темпы восстановления после предыдущих карантинных ограничений, "еще один локдаун украинская экономика выдержит трудом". "Этот фактор — двоякий. Введение карантина с одной стороны сказывается на экономике и затем после его снятия будет отображаться на гривны, поскольку на время карантина все деловая активность уменьшается, импортеры не закупают товары. В то же время в период введения карантина гривна может оставаться стабильной, поскольку импортеры не будут проявлять активность по покупке валюты для импорта ", — сказал аналитик. Напомним, ранее аналитики дали прогноз, что будет с курсом доллара в Украине до 2023 года. Добавим также, недавно мы писали о том, что украинцы стали чаще сталкиваться с отказами при обмене доллара в банках, и стало известно, почему так происходит.