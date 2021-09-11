С начала суток, 11 сентября, боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Еще трое бойцов получили осколочные ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС. После оказания первой медицинской помощи воинов госпитализировали. Состояние их здоровья — средней тяжести. В частности в районе Новогнатовка враг применил запрещенные минского договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм. Вблизи Золотого-4 боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. 10 сентября было 8 нарушений "тишины" в Донбассе. В районе Попасной оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра, у Золотого-4 — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино и Водяного боевики применили гранатометы различных систем. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь. Кроме того, в Луганской и Донецкой областях пролетели два враждебных БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Напомним, 9 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.