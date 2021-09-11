Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию в Афганистане после захвата страны "Талибаном". Он отметил, что наблюдает за возвращением талибов с "разбитым сердцем". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times. По его словам, союзники по НАТО согласились с решением Вашингтона вывести войска из Афганистана, после того, как в апреле президент США Джо Байден проводил с ними консультации этому вопросу. Столтенберг отметил, что альянс не смог бы продолжать военную операцию в Афганистане после вывода оттуда американских войск, так как сохранение воинских контингентов неизбежно привело бы к увеличению военных расходов. Генсек НАТО подчеркнул, что все страны альянса понимали неизбежность падения власти в Кабуле и возвращение к власти "Талибана". "Мы все понимали, что это трудное решение, что перед нами стоит сложный выбор — пойти, рискуя возвращением" Талибана ", или остаться, что привело бы к новым боям и жертв", — добавил Столтенберг. Напомним, недавно в НАТО сделали предупреждение талибам, которые захватили власть в Афганистане и сформировали правительство. Добавим, что в ЕС раскритиковали новое правительство Афганистана. Там утверждают, талибы не выполнили основные обещания.