Эксперты рассказали о самых дорогих новые автомобили, которые можно купить в Украине. В список вошли шесть моделей, причем не только седаны и хэтчбеки, но даже кроссоверы. Об этом пишет ресурс Твоя Машина. Lada Granta Это авто от Запорожского автомобильного завода (ЗАЗ) сегодня можно купить по цене от 205 020 грн. За такие деньги Вы получите надежного друга с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 л.с. и 5 МКПП. Кроме того, седан оснащен самым багажником среди его «одноклассников». Его объем 520 литров. Ravon R2 Узбекское авто у нас можно купить по цене от 269 800 грн. Компактный автомобиль комплектуется бензиновым 1,2-литровым двигателем мощностью 85,5 К.С. и 4 АКПП. Ravon Nexia R3 За новое такое авто у нас просят 273 000 грн. Это бюджетный седан с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и 5 МКПП. Эксперты называют машину узбекским Chevrolet Aveo. Renault Sandero Стоимость хэтчбека В-класса в Украине составляет от 282 400 грн. В Sandero бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 73 л.с. и 5 МКПП. Renault Logan По 294 800 грн можно купить автомобиль, который технически оснащен, как Sandero, но в кузове седан. Разница в цене — это доплата за огромный для данного класса багажник седана в 510 л. Renault Sandero Stepway По 345 800 грн можно приобрести кроссовер на базе Sandero под названием Stepway. У него такая же техническая начинка, но увеличенный дорожный просвет. Ранее мы писали, какие автомобили признаны лучшими для начинающих, они считаются самыми надежными и безопасными. Также сообщалось, что Украинская назвали авто с пробегом, которые можно смело покупать.