США во время визита президента Владимира Зеленского пообещали Украине конкретные шаги в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2". Однако эти обещания имеют "лечь на бумагу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОП Андрея Ермака на форуме "Ялтинская европейская стратегия". Глава Офиса Зеленского отметил, что механизм санкций против "Северного потока-2", который работал, был эффективен. Сейчас Украина критикует позицию, которая сложилась в международных партнеров. "Но и во время встречи с федеральным канцлером (Германии, — ред.) Ангелы Меркель, и во время президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут приняты, когда наступит время. Но мы все же ожидаем, что это ляжет на бумагу ", — сказал Ермак. Он отметил, что сейчас пример Будапештского меморандума. "И сегодня Украина вынуждена верить словам, а реальным шагам", — добавил глава ОП. Ранее официальный представитель Госдепа Джалина Портер заявила, что США намерены продолжить противодействие проекта "Северный поток-2". Напомним, издание Bloomberg отметил, что поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться уже с 1 октября.