Сегодня, 11 сентября боевики 10 нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Так, враг применил запрещенные минского договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды — вблизи Верньоторецького. Кроме этого, у Золотого-4 оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Также вооруженные формирования РФ применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовка. Вблизи Талаковка оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Между тем российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк, а также осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Кроме того, на Донбассе зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения. Новость дополняется …