У каждого есть свои секреты красоты, а также кулинарные хитрости! И и для первых, и для вторых нужен холодильник, чтобы держать эти секреты при правильной температуре. Евгений Клопотенко, Наталья Денисенко и другие знаменитости открыли "секреты" своих холодильников в программе "Звездный путь", которая выходит на телеканале "Украина".

Повар Евгений Клопотенко умеет удивить (фото: instagram.com/klopotenko)

Повар Евгений Клопотенко удивил журналистов содержанием своего холодильника.

"Что у меня здесь есть: сливочного масла 5 видов, без этого никуда. У меня есть Нимч. Это как морковь или капуста по-корейски. Это очень остро, очень вкусно. Корейская национальная вещь".

Также в холодильнике Евгения является паста, тимьян и много рыбы. Различные виды сыра. И здесь Клопотенко как повар с опытом дает совет всем зрителям:

"Держать дома всегда граммов 50 пармезана, это стоит недорого, но когда ты приготовил блюдо, она такая не очень, натер — и она становится даже очень! У меня есть, конечно, патчи. Можно сказать, что я нормальный парень, сейчас в всех ребят есть патчи. Утром, когда просыпаюсь, я так хожу минут 15, и они греют, охлаждают, класс ".

Виды меда — секрет Марины (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Марина Боржемська придерживается здорового питания, в ее холодильнике есть полочка с различными видами меда.

"Его можно чуть-чуть. Немного, но, например, если ты хочешь выпить чай с сахаром, то я всегда предлагаю хотя бы взять половину чайной ложки меда и выпить такой тонизирующий напиток. Мне вприкуску он больше нравится. И если я что-то готовлю или жарю сырники, то я люблю класть 1 ложечку меда вместе с йогуртом, так вкусно, подслащивает ".

В холодильнике также — не только еда (фото: instagram.com/kholodenkon)

Психолог Наталья Холоденко, отец которой ушел из жизни за сахарного диабета, даже своих малолетних детей Илариона на Вивьен детства приучает к правильному питанию. И в ее холодильнике хранится тоже не только еда.

"Есть какие-то витамины, патчи. Бальзамический соус, выдержан десять лет, я его очень люблю, он очень вкусный. Есть греческий йогурт, я его вместо сметаны употребляю. И еще иногда у меня в холодильнике лежат … цветы. Мне подарят розы, я положу в холодильник, открываю и думаю, вот что ты выбираешь, чтобы тебе дарили розы, или кусок сала ?.

В морозильной камере психолога тоже — только полезные продукты.

"У меня всегда есть овощи, их много, у меня есть мороженый чай, это такой фруктовый чай, искаженные фрукты. Есть кролик, вот то, что я ем. И перепелов разных, птицу им".

У Натальи в холодильнике все забито (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Эксперт по заморозки и актриса Наталья Денисенко.

"Все забито под завязку, морепродукты, сырники, котлетки, мясо, овощи. Мне кажется, что это как родовая травма. У меня бабушка пережила Голодомор, и у нас всегда было много еды. Что бабушка моя готовила, что мама , у нас всегда, когда приходят гости, надо всех накормить ". Ранее нутрициолог поделилась рецептом полезного хлеба, готовится быстро, полюбит вся семья.