Старший советник Госдепа США по вопросам экономической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Штаты прибегнут к мерам, если Россия нарушит свои обещания по "Северному потоку-2". По его словам, страна готова к разным сценариям санкций в отношении газопровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом". Он отметил, газопровод может стать оружием РФ не только против Украины, но и для энергетической безопасности в Европе. Старший советник Госдепа США подчеркнул важность активной поддержке Украины не только на словах, но и в продолжение транзита через нашу страну. Хохштейн отметил, что США готовы к разным сценариям, но россияне должны понять, что нужно продолжать транзит через Украину. Также он выразил уверенность, что новый газопровод — это не экономический проект, а определенно геополитический. Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что США еще могут заблокировать работу российского газопровода. Добавим, США во время визита президента Владимира Зеленского пообещали Украине конкретные шаги в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2".