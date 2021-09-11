Международный валютный фонд направит миссию в Украине в течение следующих 10 -12 дней. Планируется разработать соглашение по программе кредитования stand-by. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкован на форуме "Ялтинская европейская стратегия". Он рассказал, что программа stand-by фокусирует свое внимание на поддержке макро стабильности и намерен подготовить Украину для следующего раунда структурных реформ. "В течение 10-12 дней МВФ направит миссию, которая будет работать над тем, чтобы разработать соглашение по stand-by, чтобы поддержать экономику Украины", — отметил Рашкован. Ранее сообщалось, что миссия МВФ должна прибыть в Украину в ближайшее время. Председатель финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев прогнозирует выделение МВФ транша на 700 млн долларов в начале октября. РБК-Украина писало, что глава НБУ допустил увеличение суммы транша МВФ по результатам работы миссии.