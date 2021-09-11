Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассказали об исследовании, которое выявило вероятность смерти от коронавируса у невакцинированных в 11 раз выше, чем у привитых людей. Об этом пишет The Hill. Что показало исследование Специалисты говорят, что эксперимент охватил более 600 000 человек. В частности он показал, что вакцинированные населения более чем в 10 раз чаще госпитализувалося. Также вакцина от коронавируса защищает реципиентов от смертей и госпитализации. Кроме того, вероятность заражения COVID-19 у невакцинированных людей в 4,5 раза выше, чем в полностью вакцинированных. По словам директора CDC Рошель Валенский, вакцинация от COVID-19 помогает защитить реципиентов от худших проявлений болезни на фоне широкого распространения "Дельта" штамма коронавируса. симптомы коронавируса Классическими симптомами Covid-19, на которые люди должны обращать внимание, являются: кашель, лихорадка высокая температура, потеря запаха или вкуса. Озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах — таковы признаки наряду с классическими симптомами проявляют в инфицированных. Ранее мы сообщали, что Минздрав опроверг топ-5 мифов о вакцинации. Также мы писали, что эпидемиолог рассказала, что спасет Украину от COVID-19.