Ровно 20 лет назад в США произошел самый крупный теракт в мировой истории. Погибли около 3 тысяч человек. Еще 2500 американских военных отдали жизни во время миссии в Афганистане. Накануне 20-й годовщины трагедии военнослужащие вернулись домой, талибы захватили власть в Афганистане, а родственникам погибших в теракте пообещали раскрыть секретные материалы расследования. Подробнее об этом — в материале РБК-Украина ниже. Теракт унес жизни около 3 тысяч человек Теракт 11 сентября 2001 года в США стал самым большим по количеству жертв в истории человечества. 19 террористов-смертников захватили четыре пассажирских самолета, чтобы направить их на знаке американские здания. Два лайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в результате чего небоскребы загорелись и обрушились. Под руинами погибли 2606 человек.

— NOW — The US marks 19th anniversary of September 11 terrorist attack: Footage of the moment the second hijacked plane flew straight into the South Tower of the World Trade Center. # 911anniversary pic.twitter.com/UANgoWRDxC — Belaaz News (@TheBelaaz) September 11, 2020 Третий лайнер влетел в западное крыло Пентагона — штаб-квартиры Министерства обороны. Здание находится в штате Вирджиния. В результате столкновения погибли 125 человек.

Фото: Пентагон после теракта 11 сентября (Getty Images) Еще один самолет упал в поле в штате Пенсильвания. Члены экипажа и пассажиры вели борьбу с террористами, поэтому последним не удалось долететь до пункта назначения. Вероятно, их целью было здание Капитолия или Белый дом. На борту четырех самолетов, кроме 19 террористов, находившихся 246 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли. Всего трагедия унесла жизни 2977 человек, 24 пропали без вести, еще тысячи людей получили ранения. Кто организовал крупнейший в мире теракт Теракт организовала исламистская террористическая группировка "Аль-Каида", которое базировалось в Афганистане. В то время государство находилось под властью другого экстремистского движения — "Талибан". Исполнителями теракта стали 19 смертников. 15 из них — родом из Саудовской Аравии, двое из Объединенных Арабских Эмиратов, один египтянин и один ливанец. Все участники находились на территории Америки на законных основаниях. В каждой группе был человек, который прошла частные летные курсы и умела управлять самолетом. Лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен сначала отрицал причастность к теракту. Однако позже было обнародовано видеообращение, где он признался, что именно "Аль-Каида" была организатором акции. При этом лидер группировки заявил, что погибшие не являлись "гражданскими лицами", а работали на американскую систему. Действия террористической группировки бен Ладен назвал "справедливым наказанием за" тиранию "американо-израильского Союза в Ливане и Палестине".

Фото: организатор теракта в США 11 сентября 2001 года, лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен (Getty Images) Охота на лидера "Аль-Каиды" велось в течение 10 лет. Только в мае 2011 года американские спецназовцы в ходе спецоперации ликвидировали "террориста номер один" в пакистанском городе Абботтабад. Войска НАТО вошли в Афганистан События 11 сентября 2001 разделили историю США на до и после. В народе их называют просто "9/11". Трагедия заставила Штаты и многие другие страны пересмотреть и усилить антитеррористическое законодательство, правила безопасности в аэропортах, расширить возможности правоохранительных органов и разведки для предотвращения дальнейших терактов. Сразу же после нападения ФБР начало всего уголовное расследование в истории Америки. Вашингтон объявил о начале операции, целью которой было поимки бен Ладена и других руководителей "Аль-Каиды" и выдача их американскому правосудию. Это стало главной причиной для ввода войск США в Афганистан. Такое решение принял американский президент Джордж Буш-младший. В это время Афганистан был пять лет под контролем Талибана. Этот исламистское движение установил в стране строгие нормы шариата. Режим талибов ввел строгие запреты для женщин, дискриминацию религиозных и этнических меньшинств, массовые репрессии и казни. "Аль-Каида" основана в Афганистане и находилась под покровительством талибов, которые отказывались выдать американцам Усаму бен Ладена.

Фото: войска НАТО в Афганистане (Getty Images) Международная миссия в Афганистане привела к быстрому падению Талибана. В течение 20 лет войска НАТО пытались внедрить в стране демократические политические процессы, проводить свободные выборы, защищать права женщин, в частности их возможность полноценно учиться, работать и участвовать в общественной жизни страны. Также за это время были сформированы национальные силы безопасности Афганистана. В течение всех 20 лет талибы пытались вернуть под свой контроль отдельные провинции страны. Миссия в Афганистане закончилась В феврале 2020 экс-президент США Дональд Трамп заключил с Талибаном соглашение, согласно которому Штаты выведут войска из Афганистана. Переговоры афганского правительства с Талибаном должны были решить дальнейшую судьбу страны. Уже 14 апреля 2021 Америка и ее союзники сообщили, что с 1 мая этого года начнут выводить войска из Афганистана. Тогда президент США Джо Байден заявил, что американские военнослужащие будут покидать Афганистан постепенно, в неторопливой манере, соблюдая меры безопасности. И предупредил талибов, в случае нападения, американская армия будет защищаться, используя все доступные средства. Планировалось, что американские войска полностью покинут страну в 20-й годовщины теракта. Так и произошло. Последние военнослужащие были эвакуированы 31 августа. "Мы закончили 20-летнюю миссию в Афганистане. Самый продолжительный миссию в нашей истории … Мы эвакуировали 123 000 человек", — подытожил президент.

Фото: американские военные покидают Афганистан (Getty Images) По его словам, эвакуация оказалась успешной, благодаря мужеству военнослужащих и дипломатов. За время миссии погибли 2461 американец, около 1000 военнослужащих из стран НАТО и других государств-союзников. Более 20 000 американских военных получили ранения. Жертвами войны стали более 70 журналистов и более 100 тис.афганцив. Из них около 66 000 человек — работники полиции и военные. Талибы снова у власти Окончание иностранной военной миссии в Афганистане быстро привело к смене власти в стране. Во время вывода американских войск из Афганистана талибы брали под контроль провинцию за провинцией, в результате взяв без боя столицу — Кабул. Оказывать эффективное сопротивление талибам правительственные силы не смогли. Столичный аэропорт был последним объектом, который оставался под контролем американцев. После эвакуации военнослужащих он тоже перешел под власть талибов.

Фото: талибы захватили власть в Афганистане (twitter.com/FreddyThaw21) Еще до окончания эвакуации Байден в своем официальном обращении к американцам подчеркнул: целью миссии США в Афганистане было предотвратить теракты в Америке. И эта цель уже достигнута. Отказ от вывода войск из Афганистана означало бы эскалацию конфликта и требовала бы присутствия тысячи дополнительных военных. Президент подчеркнул, что "американские военные не должны погибать в войне, которую не хотят вести афганские силы". На фоне захвата власти талибами немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что военная кампания западной коалиции в Афганистане провалилась. "Мы хотели построить страну с демократическим строем, но у нас не получилось. Между афганскими вооруженными силами и народом не было никакой связи, это не сработало так, как мы думали", — подчеркнула Меркель. Байден пообещал обнародовать секретные материалы о теракте Накануне 20-й годовщины трагедии Байден подписал приказ о рассекречивании документов, связанных с расследованием ФБР теракта 11 сентября 2001 года. Согласно документу, генеральный прокурор должен обнародовать эти данные в течение следующих полгода. Байден обещал показать секретные документы общественности еще во время своей предвыборной кампании, поскольку родственники погибших добиваются получения этой информации в течение многих лет. "Когда я баллотировался в президенты, я взял на себя обязательство обеспечить прозрачность по рассекречиванию документов о террористических атаках на Америку 11 сентября 2001 года. По мере приближения 20-й годовщины этого трагического дня я выполняю это обязательство", — заявил лидер США. Родственники погибших считают, что к теракту может быть причастен правительство Саудовской Аравии, поскольку большинство смертников были гражданами этой страны. По их мнению, США могли скрыть эту информацию, чтобы не портить отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Власти обеих стран эти обвинения отвергает.