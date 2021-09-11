Шнобелевская премия 2021 получил профессор французской школы бизнеса Монпелье Павел Блавацкий за открытие о корреляции между уровнем ожирения у политика и уровнем коррупции в стране. Об этом сообщается на сайте премии. Как известно, Шнобелевская премия ежегодно вручается ученым за достижения, "которые сначала вызывают смех, а затем раздумья». The Times пишет, что Блавацкий просматривая фотографии министров из бывших советских республик и используя алгоритм для расчета индекса массы их тела, обнаружил корреляцию между избыточным весом политиков и местом стране в индексе восприятия коррупции Transparency International. Что известно о профессоре Блавацкий к работе в школе бизнеса Монпелье преподавал экономику в Школе менеджмента и управления Университета Мердока (Австралия) и профессором экспериментальной экономики в Институте государственных финансов Университета Инсбрука (Австрия). Кроме того, он был доцентом в Институте эмпирических исследований экономики Цюрихского университета (Швейцария). Также он защитил докторскую диссертацию по экономике в Карловом университета в Праге и степень магистра по экономике в Кембриджском университете. На его странице в Facebook пишет, что он вырос во Львове и ранее также учился во Львовском Национальном университете им. Ивана Франко. детали премии Шнобелевская, или Шнобелевская премия — это пародия на Нобелевскую премию, ежегодно вручается в Гарвардском университете. Десять Игнобелевских премий вручаются в начале октября (то есть в то время, когда называются лауреаты Нобелевской премии). В некоторых публикациях Шнобелевская премия расценивается положительно. Обозреватели обращают внимание на то, что, хотя Шнобелевская премия является завуалированной критикой Нобелевской премии и тривиальных и ненужных исследований, история показывает, что тривиальные исследования порой приводят к важным открытиям. Ранее мы сообщали, что трое украинских учителей стали лауреатами премии Global Teacher Award 2021. Также мы писали, что назван лауреат премии Довженко.