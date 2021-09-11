В воскресенье, 12 сентября на столичном Гаванском мосту полностью ограничат движение транспорта с 04:00 до 16:00. Также будут перекрыты центральные улицы города с 08:00 до 12:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции. "Завтра, 12 сентября, с 04:00 до 16:00 полностью ограничат движение по Гаванскому мосту в связи с проведением съемок", — говорится в сообщении. По информации правоохранителей, ограничения будут действовать от улицы Набережно-Крещатицкой до улицы Набережно-Рыбацкой (пересечение с Электриков). Кроме того, в связи с проведением спортивного массового мероприятия, завтра с 08:00 до 12:00 в Киеве ограничат движение: ул. Саксаганского; просп. Победы (в направлении центра) Движение также перекроют на частях улиц, прилегающих к маршруту: Эспланадной; Шота Руставели; Большой Васильковской; Антоновича; Владимирской; Тарасовской; Паньковской; Льва Толстого; Симона Петлюры; Шолуденко; переулке Политехническом; Академика Янгеля; пушечной; выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана и др. Фото: в Киеве завтра перекроют Гаванский мост и центральные улицы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, в Киеве сегодня ограничения в работе метро из-за проведения футбольного матча, три станции могут закрывать на вход и выход.