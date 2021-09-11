Украина хочет вынести на переговоры в нормандском формате еще один вопрос. Оно касается запуска российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОП Андрея Ермака на форуме "Ялтинская европейская стратегия". По его словам, Украина рассматривает вопрос "Северного потока-2" как вопрос общей безопасности страны. "И поэтому уже несколько раз я говорил об этом с коллегами нормандского формата. Мы считаем абсолютно логичным добавить к таким важным вопросам как прекращение огня, общее урегулирования конфликта, рассмотрение и этих вопросов. Потому что, я считаю, что продолжение транзита газа является серьезным предохранителем масштабной агрессии РФ против Украины ", — пояснил Ермак. Глава ОП также призвал международных коллег поддержать Украину в стремлении привлечь вопрос "Северного потока-2" к рассмотрению в нормандском формате. Ранее Ермак также заявил, что обещания США о шагах в случае запуска "Северного потока-2" должны лечь на бумагу.